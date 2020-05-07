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Заявочная кампания на конкурс "Музыка в парках" стартовала в столице

Сбор заявок продлится до 28 мая

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Московский продюсерский центр при столичном департаменте культуры начинает заявочную кампанию на конкурс "Плейлист #Мосартист | Музыка в парках". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе учреждения.

"Сегодня мы открываем нашу заявочную кампанию. Это отличная возможность для начинающих музыкантов с авторскими треками громко заявить о себе и показать свое творчество москвичам и гостям столицы в парках города. Сбор заявок продлится до 28 мая", - уточнили в пресс-службе.

По словам организаторов, конкурс включает в себя три этапа. Первый этап - сбор заявок на участие. Заполнить анкету можно на сайте Московского продюсерского центра. "На втором этапе эксперты Моспродюсера будут выбирать финалистов. А на третьем этапе состоятся заочные прослушивания, где жюри выберут треки-победители", - пояснили в пресс-службе. Эксперты будут оценивать треки по трем основным критериям: качество, оригинальность и "летнее" настроение композиции.

В состав жюри заочного этапа входят представители Моспродюсера и партнеры проекта. Среди них: "Warner/Chappell Music Russia", "Яндекс.Музыка", "М.А.М.А. Музыкальная академия Матвиенко" и др. По условиям конкурса, 8 июня будут оглашены имена победителей.

Московский продюсерский центр занимается поиском, поддержкой и продвижением представителей современной культуры, обучением в сфере шоу-бизнеса и социальными проектами.

"Плейлист #Мосартист | Музыка в парках" - это проект, созданный Московским продюсерским центром при поддержке Департамента культуры, совместно с Мосгорпарком и Яндекс.Музыкой. Впервые он был запущен в мае 2016 года и привлек порядка тысячи заявок от музыкантов.

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