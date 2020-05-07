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Жители Москвы вновь смогут ездить на такси бизнес-класса

С 13 апреля в Москве запретили работу каршеринга и такси, если у перевозчика нет соответствующей лицензии

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Власти Москвы отменили запрет на работу сервисов по перевозке пассажиров по заказу, из-за которого, в частности, агрегаторам такси пришлось отключить тарифы бизнес-класса. Это следует из опубликованного в четверг указа мэра столицы Сергея Собянина.

С 13 апреля в Москве запретили работу каршеринга и такси, если у перевозчика нет соответствующей лицензии. Под запрет попали так называемые премиальные сервисы, которые возили пассажиров по заказу.

Как отмечается в новом указе, приостановке теперь не подлежит "оказание услуг по перевозке пассажиров по заказу", если перевозчик предоставит необходимые сведения в единую навигационно-информационную систему Москвы. Какие именно сведения необходимы, в документе не уточняется.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе сервиса заказа премиальных авто с водителем Wheely, компания готовится к возобновлению работы, сейчас уже реализована интеграция с Департаментом информационных технологий Москвы по проверке пропусков пассажиров перед размещением поездки прямо в приложении. "Если пропуска нет или он аннулирован, клиент просто не сможет вызвать автомобиль", - заверили там.

В "Ситимобил" отметили, что как только финализируют интеграцию с Дептрансом Москвы, тариф "Бизнес" вновь станет доступен, что произойдет в ближайшие дни.

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