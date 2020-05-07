МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Концентрация вредных веществ в воздухе вблизи автотрасс в Москве снизилась в 1,5 раза за период первых майских дней. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Традиционно в период праздничных дней объем выбросов, в первую очередь от автотранспорта, сокращается. Показатели загрязнения атмосферного воздуха могут меняться за счет влияния погодных условий", - сообщили в ведомстве.

По данным Мосэкомониторинга, с 1 по 5 мая погода не отличалась устойчивостью. Наблюдались как метеоусловия, способствующие кратковременному ослаблению рассеивания выбросов в атмосфере, так и их интенсивному рассеиванию.

"Тем не менее по основным загрязняющим веществам концентрации оказались ниже чем обычно. Вблизи автотрасс концентрации оксида углерода в среднем оказались ниже характерных для этих праздничных дней уровней в 1,4 раза, диоксида азота - в 1,1 раза, оксида азота - в 1,3 раза, взвешенных частиц РМ10 - в 1,9 раза", - уточнили в Мосэкомониторинге.

Аналогичная ситуация отмечена в жилых кварталах, где содержание в атмосферном воздухе оксида углерода и диоксида азота оказалось ниже обычного в среднем в 1,1 раза, оксида азота - в 1,4 раза, взвешенных частиц РМ10 - в 1,5 раза.

В период майских праздников отсутствуют традиционные часы пик, а именно выраженный рост загрязнения воздуха утром и вечером. Увеличение концентраций происходит плавно и достигает максимума в позднее вечернее время, отметили в Мосэкомониторинге. "В целом ночью, утром и вечером воздух в городе был чище, чем обычно. В дневные часы концентрации находились в пределах обычных уровней. Вблизи автотрасс в ночные, утренние и вечерние часы на прошедших праздниках концентрации основных загрязняющих веществ были ниже обычных в 1,5-2,8 раза", - уточнили там.