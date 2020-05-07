{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Концентрация вредных веществ в воздухе вблизи автотрасс в Москве снизилась в 1,5 раза

Аналогичную ситуацию отметили в жилых кварталах, где содержание в атмосферном воздухе оксида углерода и диоксида азота оказалось ниже обычного

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Концентрация вредных веществ в воздухе вблизи автотрасс в Москве снизилась в 1,5 раза за период первых майских дней. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Традиционно в период праздничных дней объем выбросов, в первую очередь от автотранспорта, сокращается. Показатели загрязнения атмосферного воздуха могут меняться за счет влияния погодных условий", - сообщили в ведомстве.

По данным Мосэкомониторинга, с 1 по 5 мая погода не отличалась устойчивостью. Наблюдались как метеоусловия, способствующие кратковременному ослаблению рассеивания выбросов в атмосфере, так и их интенсивному рассеиванию.

"Тем не менее по основным загрязняющим веществам концентрации оказались ниже чем обычно. Вблизи автотрасс концентрации оксида углерода в среднем оказались ниже характерных для этих праздничных дней уровней в 1,4 раза, диоксида азота - в 1,1 раза, оксида азота - в 1,3 раза, взвешенных частиц РМ10 - в 1,9 раза", - уточнили в Мосэкомониторинге.

Аналогичная ситуация отмечена в жилых кварталах, где содержание в атмосферном воздухе оксида углерода и диоксида азота оказалось ниже обычного в среднем в 1,1 раза, оксида азота - в 1,4 раза, взвешенных частиц РМ10 - в 1,5 раза.

В период майских праздников отсутствуют традиционные часы пик, а именно выраженный рост загрязнения воздуха утром и вечером. Увеличение концентраций происходит плавно и достигает максимума в позднее вечернее время, отметили в Мосэкомониторинге. "В целом ночью, утром и вечером воздух в городе был чище, чем обычно. В дневные часы концентрации находились в пределах обычных уровней. Вблизи автотрасс в ночные, утренние и вечерние часы на прошедших праздниках концентрации основных загрязняющих веществ были ниже обычных в 1,5-2,8 раза", - уточнили там.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Отельеры попросили Собянина не отключать за неуплату услуги ЖКХ в гостиницах и хостелах
По мнению отельеров, отключение услуг ЖКХ приведет к несоблюдению санитарных норм и грозит распространением инфекции среди постояльцев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС