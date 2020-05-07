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Пассажиры московских электричек должны носить маски и перчатки с 12 мая

С 12 мая масочный и перчаточный режим вводится на всех видах общественного транспорта

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Пассажиров электропоездов Московской железной дороги, Московских центральных диаметров (МЦД) и Московского центрального кольца (МЦК) обяжут носить маски и перчатки с 12 мая, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.

"С 12 мая масочный и перчаточный режим вводится на всех видах общественного транспорта: наземный (автобусы, маршрутки, троллейбусы, трамваи, электропоезда Московской железной дороги, МЦД и МЦК), метрополитен, такси. Контроль за соблюдением режима будут осуществлять контролеры в общественном транспорте, которые сейчас следят за соблюдением социального дистанцирования: ГКУ "Организатор перевозок". Это подведомственное учреждение департамента транспорта, которое уже наделено полномочиями", - сказал Данчиков.

Он добавил, что для жителей Москвы, которые зайдут без масок и перчаток в общественный транспорт и будут остановлены контролерами, а затем привлечены к административной отвественности, штраф за передвижение без средств индивидуальной защиты в общественном транспорте Москвы с 12 мая составит 5 тыс. рублей.

"В вагонах метро также будет осуществляться выборочный контроль, а не только на входе", - сообщил Данчиков.

В новость были внесены изменения (19:04 мск) — добавлены подробности по тексту.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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