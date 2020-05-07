В Москве из-за коронавируса перенесли на неопределенный срок конкурс "Музыка в парках"

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Ежегодный конкурс "Плейлист #Мосартист | Музыка в парках" перенесен на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом, сообщил в четверг ТАСС директор Московского продюсерского центра Андрей Петров.

В пресс-службе центра ранее сообщили ТАСС, что заявочную кампанию конкурса собирались начать с 7 мая, а сам конкурс должен был продлиться до 8 июня. Однако теперь она отложена, уточнили в пресс-службе.

"Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении режима самоизоляции до 31 мая 2020 года. Мы приняли решение о переносе сроков проекта "Плей-лист #МосАртист | Музыка в парках", - сказал Петров.

Он добавил, что на данный момент Московский продюсерский центр разработал ряд онлайн-проектов, в которых москвичи могут проявить свои творческие способности

"Например, арт-флешмоб "Краски в маске", конкурс каверов "Спой по-новому", флешмоб "Шоу должны продолжаться", онлайн-экскурсии по мастерским современных художников со всего мира и многие другие. Все подробности на сайте и в социальных сетях", - уточнил Петров.

Московский продюсерский центр занимается поиском, поддержкой и продвижением представителей современной культуры, обучением в сфере шоу-бизнеса и социальными проектами.

"Плейлист #Мосартист | Музыка в парках" - это проект, созданный Московским продюсерским центром при поддержке департамента культуры, совместно с Мосгорпарком и Яндекс.Музыкой. Впервые он был запущен в мае 2016 года и привлек порядка тысячи заявок от музыкантов.