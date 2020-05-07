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Пандемия коронавируса нового типа

Собянин: следующий этап ослабления ограничений в Москве зависит от соблюдения самоизоляции

Мэр города также напомнил, что с 12 мая в столице возобновят работу все промышленные и строительные предприятия

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Следующий возможный этап ослабления действующих в Москве из-за угрозы распространения коронавируса ограничительных мер зависит от того, насколько четко будут исполняться требования по самоизоляции. Об этом сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

"Следующий этап зависит от нас с вами, насколько мы будем четко контролировать и выполнять те требования, которые предписаны с точки зрения самоизоляции, внимательного отношения к окружающим, насколько мы будем беречь друг друга", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1". Мэр подчеркнул, что именно от этих факторов зависят дальнейшие шаги по возможному ослаблению действующих в городе ограничений.

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Собянин также напомнил, что с 12 мая в мегаполисе возобновят работу все промышленные и строительные предприятия. "Значительная часть предприятий - это оборонка или медицинская промышленность - была открыта. Но огромное количество [предприятий], которое вокруг них, огромное количество малых производственных предприятий, было закрыто. Мы их с 12 числа (мая) открываем. Это же касается строек",- сказал мэр.

В этой связи он пояснил, что на вышеуказанных предприятиях работа строится в замкнутых коллективах. "В сфере же услуг неопределенное количество людей, то есть один человек, который работает в бьюти, может заразить сотни людей", - заключил мэр.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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