Собянин: следующий этап ослабления ограничений в Москве зависит от соблюдения самоизоляции

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Следующий возможный этап ослабления действующих в Москве из-за угрозы распространения коронавируса ограничительных мер зависит от того, насколько четко будут исполняться требования по самоизоляции. Об этом сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

"Следующий этап зависит от нас с вами, насколько мы будем четко контролировать и выполнять те требования, которые предписаны с точки зрения самоизоляции, внимательного отношения к окружающим, насколько мы будем беречь друг друга", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1". Мэр подчеркнул, что именно от этих факторов зависят дальнейшие шаги по возможному ослаблению действующих в городе ограничений.