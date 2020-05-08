Москвичи 9 мая увидят салют в цветах российского триколора

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Более 12 тыс. салютных залпов раскрасят небо над Москвой в День Победы. С двух площадок военнослужащие произведут салют в цветах российского триколора. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Западного военного округа.

"Накануне проведения салюта была смоделирована его мультимедийная схема, основу которой составили цвета российского флага. Рад, что все жители нашей страны смогут увидеть и оценить в прямой трансляции праздничный салют в День Победы, особенностью которого станет триколор, выпущенный на двух точках из шестнадцати", - процитировали в округе командира салютного дивизиона полковника Вячеслава Парадникова.

Военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона имени Владимира Михалкина Западного военного округа произведут праздничный артиллерийский салют в цветах государственного флага РФ на Поклонной горе и Лужнецкой набережной.

По данным пресс-службы, салют начнется в 22:00 мск. Ночное небо Москвы в День Победы украсят более 12 тыс. фейерверочных выстрелов. Праздничный салют будет произведен на 15 площадках столицы, на шестнадцатой будут размещены 18 пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны, которые дадут 30 залпов. В небо выпустят фейерверки более 55 видов, среди них - "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка". Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров.

Дислоцируемый в Москве отдельный гвардейский салютный дивизион им. Владимира Михалкина Западного военного округа - единственное подразделение российской армии, которое производит артиллерийские салюты в дни воинской славы, на военных парадах и на инаугурации президента РФ.