Архивные фотографии послевоенной столицы опубликованы в проекте #Москвастобой

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Подборка оцифрованных архивных фотографий послевоенной столицы опубликована на главной странице онлайн-платформы #Москвастобой в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

"Вернувшиеся с фронта солдаты и первый праздничный салют 9 мая 1945-го - архивные кадры передают атмосферу города-героя, который возвращается к жизни после долгих и тяжелых испытаний. Опубликованные снимки позволяют увидеть, как отмечали долгожданную Победу 75 лет назад и как выглядела Москва в первые послевоенные дни и месяцы", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

На фотографиях запечатлены музыканты Большого государственного симфонического оркестра, выступающие на Манежной площади 9 мая 1945 года, первый Парад Победы 24 июня 1945 года, в том числе его участники - маршал Советского Союза Георгий Жуков, герои различных фронтов, знаменосцы.

"Кадры сделаны в 1945 и 1946 годах знаменитыми фоторепортерами ТАСС, которые прошли войну вместе с советскими войсками: Евгением Халдеем, Николаем Ситниковым, Федором Кисловым и другими", - говорится в сообщении.

На онлайн-платформе #Москвастобой также доступны видеоэкскурсии, онлайн-лекции и другие познавательные материалы, посвященные Великой Отечественной войне. Так, Музей Победы разместил на сайте проекта виртуальный тур "От Курска до Берлина", в ходе которого гид рассказывает о ключевых сражениях. Пользователи также могут присоединиться к онлайн-прогулкам по диорамному комплексу музея и открытой площадке военной техники на Поклонной горе.

#Москвастобой - специальный онлайн-проект, запущенный вместе с культурными площадками города. С его помощью можно виртуально посетить экскурсии, послушать лекции, увидеть театральные представления, кулинарные шоу, модные показы и многое другое. В проекте участвуют более 50 культурных площадок, их количество постоянно увеличивается. Специально для проекта было записано более 100 видеоэкскурсий.