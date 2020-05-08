{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Москву ко Дню Победы украсили флагами

Ими украсили перила главных мостов, площади вокзалов и въезды в город

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Специалисты столичных городских служб украсили Москву в преддверии Дня Победы флагами и декоративными конструкциями, сообщила в пятницу пресс-служба Комплекса городского хозяйства.

"Из-за сложной эпидемиологической ситуации публичные праздничные мероприятия перенесены, но все равно 9 Мая для всех россиян - самый главный, самый священный праздник. И, конечно, в преддверии великого Дня Победы мы украсили город-герой Москву. Центральными элементами украшения города стали флаги и флаговые конструкции, которые украсили перила главных московских мостов, площади вокзалов и въезды в город", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Флаги с символикой праздника установлены на Большом Москворецком, Новоарбатском, Большом Каменном мостах, Кутузовском проспекте и Фрунзенской набережной, на центральных площадях столицы.

Петр Бирюков отметил, что ключевым элементом концепции украшения города стала юбилейная дата - цифра "75" легла в основу большинства декоративных элементов.

Возле здания Минобороны на Фрунзенской набережной разместили декоративные конструкции "Орден Победы" и "Салют победы", а возле Триумфальной арки появилась огромная звезда "Город-герой Москва".

По словам Бирюкова, дополнительно для украшения Москвы к 9 Мая ничего не закупалось. "Все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен. Ранее был сформирован достаточный запас объемно-декоративных элементов, позволяющий обеспечить украшение города", - добавил он.

Теги
Россия75-летие Победы
Реклама на ТАСС
В Москве у мужчины похитили 3,4 млн рублей под предлогом торговли на бирже криптовалюты
Полиция по данному факту проводит проверку
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС