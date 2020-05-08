Москву ко Дню Победы украсили флагами

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Специалисты столичных городских служб украсили Москву в преддверии Дня Победы флагами и декоративными конструкциями, сообщила в пятницу пресс-служба Комплекса городского хозяйства.

"Из-за сложной эпидемиологической ситуации публичные праздничные мероприятия перенесены, но все равно 9 Мая для всех россиян - самый главный, самый священный праздник. И, конечно, в преддверии великого Дня Победы мы украсили город-герой Москву. Центральными элементами украшения города стали флаги и флаговые конструкции, которые украсили перила главных московских мостов, площади вокзалов и въезды в город", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Флаги с символикой праздника установлены на Большом Москворецком, Новоарбатском, Большом Каменном мостах, Кутузовском проспекте и Фрунзенской набережной, на центральных площадях столицы.

Петр Бирюков отметил, что ключевым элементом концепции украшения города стала юбилейная дата - цифра "75" легла в основу большинства декоративных элементов.

Возле здания Минобороны на Фрунзенской набережной разместили декоративные конструкции "Орден Победы" и "Салют победы", а возле Триумфальной арки появилась огромная звезда "Город-герой Москва".

По словам Бирюкова, дополнительно для украшения Москвы к 9 Мая ничего не закупалось. "Все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен. Ранее был сформирован достаточный запас объемно-декоративных элементов, позволяющий обеспечить украшение города", - добавил он.