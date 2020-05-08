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Пандемия коронавируса нового типа

Москвичи с иммунитетом к COVID-19 могут стать социальными волонтерами

Инициативу присоединиться к команде соцпомощников проявили уже 276 человек

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Москвичи, переболевшие COVID-19, могут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится на дому. Об этом журналистам в пятницу сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"Мы благодарны тем жителям, которые откликаются на наши призывы о помощи и готовы внести свой вклад в борьбу с коронавирусом в городе. Тех, кто уже переболел этой инфекцией, защищает иммунитет, а значит, они могут стать донорами или социальными волонтерами для тех, кто еще борется с болезнью, не рискуя своим здоровьем. Инициативу присоединиться к команде социальных помощников проявили уже 276 человек", - сказала Ракова. По ее словам, волонтеры из числа переболевших москвичей пройдут специальное дистанционное обучение в центре "Моя карьера", который курирует волонтерскую службу для жителей на самоизоляции.

"Мы каждый день обзваниваем тех, кто справился с болезнью, и дорожим каждым согласием на донорство плазмы и волонтерство. Эти добровольцы после прохождения обучения будут подключаться на финальном этапе доставки социальными работниками и волонтерами медикаментов, продуктов и товаров первой необходимости - от подъезда до квартиры, а также помогать болеющим хозяевам с выгулом домашних животных", рассказала руководитель кол-центра по вопросам донорства плазмы Москвы Екатерина Кузнецова. Она также отметила, что взаимодействие между социальными работниками, новоиспеченными волонтерами и получателями социальных услуг непременно будет осуществляться четко по инструкциям, с соблюдением всех мер безопасности.

Как стать донором

Как уточнили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, жители Москвы, которые уже переболели COVID-19, могут стать донорами плазмы. Врачи отмечают, что те пациенты с коронавирусом, которым показано переливание плазмы, после процедуры быстрее идут на поправку. Доноры будут получать стимулирующие выплаты в размере до 5 тыс. рублей. За одну процедуру можно сдать до 600 мл плазмы. Чтобы сдать плазму крови, необходимо обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Также в штабе отметили, что среди изъявивших желание стать волонтерами москвичи разных профессий. "Владлена, художник, заразилась во Франции, была одной из первых заболевших и находилась вместе со своими тремя детьми на домашнем лечении. Девушка хочет помогать заболевшим, потому что понимает, в какой ситуации они оказались. Другой доброволец - Анна, она занимается спортом, любит лыжи. Заболела в начале марта, лечилась в больнице от двусторонней пневмонии средней тяжести. Считает, что люди всегда должны помогать друг другу в трудное время и сочувствует тем, кто сейчас на карантине", - рассказали в оперштабе.

Горячая линия для доноров плазмы начала свою работу 17 апреля, до 7 мая было обработано 9,9 тыс. звонков. Операторы линии ежедневно совершают инициативный обзвон выздоровевших жителей и принимают входящие звонки от желающих стать донорами. Операторы горячей линии рассказывают москвичам о методике лечения заболевших COVID-19 переливанием крови уже выздоровевших пациентов и приглашают сдать кровь. Донорами плазмы пожелали стать уже 869 человек, записались на донацию 397 человек, из них сдали кровь на плазму 165 человек.

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