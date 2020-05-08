В Москве участникам и инвалидам Великой Отечественной войны подарят планшеты

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Власти Москвы в преддверии Дня Победы подарят участникам и инвалидам Великой Отечественной войны планшеты с записью трансляции Парада Победы, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.

"Накануне Дня Победы инвалиды и участники войны получат особый подарок - планшет с функцией голосового управления, на котором записаны любимые фильмы и песни о войне и трансляция Парада Победы", - написал градоначальник.

Он добавил, что ветераны при желании смогут принять участие в видеоконференциях с однополчанами. "Может быть, самое печальное для ветеранов - невозможность прийти на традиционную встречу однополчан. По мере возможности, для всех желающих ветеранов будут организованы видеоконференции через Skype, ZOOM и WhatsApp", - пояснил он.

Кроме того, по его словам, в продовольственных магазинах, аптеках, на АЗС волонтеры будут раздавать георгиевские ленточки, поздравления с Днем Победы будут звучать в московском метро.

"Помимо праздничного телеэфира, десятки онлайн-выставок, концертов и лекций ко Дню Победы подготовили музеи, театры, концертные залы и парки Москвы. Поэтому, дорогие друзья, несмотря на праздник, я очень прошу вас в ближайшие дни оставаться дома", - добавил Собянин.