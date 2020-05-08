Почти 200 человек с коронавирусом находятся в инфекционном центре "Вороновское" в Москве

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. В новом московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" проходят лечение 191 человек с подтвержденным коронавирусом, сообщил в пятницу на своей странице в Facebook главврач учреждения Сергей Переходов.

В Москве есть ряд базовых медицинских учреждений для лечения больных с коронавирусной инфекцией. В их числе больница №15 им. Филатова, инфекционная клиническая больница №2 (ИКБ-2), а также комплексы в районе Коммунарка и поселении Вороновском.

"В московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 8 мая на лечении состоит 191 человек с диагнозом коронавирус, с пневмонией - 191 человек, с кислородной передержкой - 98 пациентов, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 14", - написал главврач.

За последние сутки в медицинское учреждение поступили 28 человек, были выписаны 36 пациентов.

"Умерли две женщины в возрасте 63 и 92 лет (с положительным COVID-19)", - также написал Переходов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,8 млн человек, более 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.