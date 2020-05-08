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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве пожилые могут оформить больничный, если от них потребуют выйти на работу

Также уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева отметила, что сотрудники столичных компаний, которые по возрасту и состоянию здоровья находятся в группе риска, могут подать письменное обращение в аппарат омбудсмена в случае возникновения такого конфликта на работе

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Работающие жители Москвы старше 65 лет или с тяжелыми хроническими заболеваниями могут оформить больничный лист, если от них потребуют выхода на работу до момента снятия ограничительных мер в связи с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева.

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"Если человеку больше 65 лет, он может совершенно спокойно взять больничный лист до окончания всех ограничительных мер, как человек находящийся в группе риска. Работодатель даже самостоятельно должен оформить больничный лист и затем, в соответствии с больничным листом и стажем работника, его оплатить", - сказала она.

Омбудсмен добавила, что также сотрудники столичных компаний, которые по возрасту и состоянию здоровья находятся в группе риска, в случае возникновения такого конфликта на работе могут подать письменное обращение в аппарат уполномоченного по правам человека в Москве. С этой проблемой можно обратиться и в столичный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом, чтобы получить оттуда письменный ответ, который работодатель обязан признать.

"Можно подать на работодателя в суд, но это уже конфликтная ситуация, тогда будет, скорее всего, сложно остаться на работе", - добавила омбудсмен.

С 26 марта москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической болезнью почек, онкологическими заболеваниями, а также перенесшие инфаркт или инсульт), обязаны соблюдать домашний режим из-за пандемии коронавирусной инфекции. В случае необходимости доставки продуктов, лекарств, решения других бытовых проблем, они могут позвонить по телефону: +7 (495) 870-45-09. С 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин расширил режим самоизоляции на всех жителей столицы.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,8 млн человек, более 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723. В столице к настоящему моменту зафиксировано 98 522 случая коронавируса. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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