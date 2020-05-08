Отделение скорой помощи на территории больницы им. Буянова в Москве откроется в 2022 году

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Строительство нового комплекса скорой помощи на территории городской клинической больницы имени В.М. Буянова в столице начнется уже в этом году, открытие намечено на 2022 год. В основе технологической концепции нового отделения лежит двухкоридорная схема распределения пациентов из приемного отделения по функциональным зонам (красная, желтая и зеленая), сообщается в пятницу на портале мэрии.

"На территории городской клинической больницы имени В.М. Буянова появится стационарное отделение скорой помощи. Открытие комплекса намечено на 2022 год. Здесь же расположатся отделения диагностики и смотровые палаты, реанимация, операционные, процедурные, лаборатории, административные и хозяйственные помещения. Из въездного тамбура на четыре машины скорой помощи пациенты будут сразу попадать в зону регистрации и распределения больных", - говорится в сообщении.

Запроектированы разделенный вход и зона триажа, в которой больных разделяют на три потока по степени тяжести их состояния. В комплексе будет восемь операционных. В специально предусмотренных зонах ожидания для сопровождающих будут работать комнаты для общения с врачами и психологами. Родственники пациентов, которые находятся в отделении реанимации, смогут временно находиться в блоке с душами, туалетами и мини-кухней.

Всего на территориях столичных больниц планируют построить шесть стационарных корпусов скорой помощи. Их общая площадь составит около 80 тыс. кв. м. Проектирование объектов ведется в соответствии с международным стандартом JCI (Joint Commission International). Логистика зданий будет выстроена так, чтобы оптимизировать время на перемещение пациента, отмечается в сообщении.