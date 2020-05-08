Количество сообщений о преступлениях в Москве с 1 апреля сократилось на 10,5%

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Количество сообщений о преступлениях в Москве с начала апреля нынешнего года сократилось в Москве на 10,5%. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-службы столичного ГУ МВД Владимир Васенин.

"В период с 1 апреля по 7 мая на территории г. Москвы на 10,5% сократилось количество сообщений, содержащих признаки преступлений. В частности, количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью сократилось на 36,3%, разбойных нападений - на 36,7%, число грабежей снизилось на 42,3%, краж - на 32,8%, квартирных краж - на 63,2%. Также на 71,9% снизились показатели краж, совершенных на улицах, на 25,9% снизилось количество угонов транспортных средств", - сказал он.

По его словам, также с 1 апреля на 61,8% уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий, а на 62,9% сократилось число пострадавших в них. "В целом оперативная обстановка остается стабильной", - заключил глава пресс-службы.

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