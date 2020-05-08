В метро Москвы создали рабочую группу для помощи объектам торговли в условиях пандемии

По данным предприятия, торговые объекты в московском метро находятся в подуличных переходах, всего контрагенты арендуют более 5,7 тыс. кв. м, из которых около 365 кв. м приходится на вендинг, а остальное - на товары повседневного спроса в нестационарных торговых точках.

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Рабочая группа с участием представителей торговых организаций, работающих в Московском метрополитене, займется вопросами, с которыми столкнулись арендаторы в период пандемии коронавируса. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба столичного метро.

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"Мы вместе обсуждаем все предложения в формате рабочей группы. В частности, наше оперативное взаимодействие позволило в кратчайшие сроки организовать продажу масок и перчаток в торговых павильонах и в вендинговых аппаратах метро", - уточнили в пресс-службе.

С 12 мая в столице вводится обязательный перчаточно-масочный режим на объектах торговли и в общественном транспорте. Ранее сообщалось, что пассажиры московского метро могут приобрести защитные маски и перчатки на некоторых станциях столичной подземки. Продажа осуществляется в вендинговых аппаратах и в торговых точках.

В пресс-службе добавили, что диалог с предпринимателями позволил принимать и своевременно информировать обо всех действующих мерах поддержки малого и среднего бизнеса. Например, торговые организации, которые приостановили свою деятельность, на четыре месяца полностью освобождены от выплат.

В Москве по указу мэра Сергея Собянина действует режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. С 29 марта введен режим самоизоляции для всех жителей столицы. Кроме того, не работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Практически все государственные и муниципальные службы перешли на работу в режиме онлайн.