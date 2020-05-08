Очередная масштабная дезинфекция прошла в Москве 8 мая

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Седьмая с конца марта масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств для профилактики распространения коронавируса прошла в Москве в пятницу, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции силами специалистов Комплекса городского хозяйства сегодня была проведена единовременная дезинфекция всех дорог и общественных пространств города. Общая площадь обработанной территории составила свыше 300 млн кв. м", - сказал Бирюков.

По его словам, в работе было задействовано около 70 тыс. сотрудников коммунальных служб, более 4,5 тыс. единиц поливомоечной техники и 8,3 тыс. различных распылителей. В течение четырех часов проходила сплошная обработка дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов.

Особое внимание специалисты уделили территориям лечебно-профилактических учреждений, площадкам перед входом в метро, транспортно-пересадочным узлам и остановкам общественного транспорта, тщательно продезинфицированы общественные туалеты, территории МФЦ.