У большинства людей с коронавирусом в Москве нет симптомов заболевания

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Большинство людей с коронавирусом в Москве являются лишь носителями вируса. Доля госпитализированных пациентов от общего числа зараженных коронавирусом в столице не растет на протяжении двух недель, сообщила журналистам в пятницу заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"На сегодняшний день у нас где-то около 100 тыс. людей, у которых выявлена коронавирусная инфекция, большинство из них не больны, они являются лишь носителями этой инфекции. Наша основная задача - их вовремя выявлять, изолировать, тем самым предотвращать цепочку распространения заболевания <...> Бояться того, что количество вновь выявленных инфицированных [растет], не стоит, потому что основные параметры - это количество людей, которые болеют ОРВИ, пневмонией, а также доля госпитализированных людей, которые последние две недели стабилизировалась и не растет", - сказала Ракова.