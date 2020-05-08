У большинства людей с коронавирусом в Москве нет симптомов заболевания

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Большинство людей с коронавирусом в Москве являются лишь носителями вируса. Доля госпитализированных пациентов от общего числа зараженных коронавирусом в столице не растет на протяжении двух недель, сообщила журналистам в пятницу заммэра Москвы Анастасия Ракова.
"На сегодняшний день у нас где-то около 100 тыс. людей, у которых выявлена коронавирусная инфекция, большинство из них не больны, они являются лишь носителями этой инфекции. Наша основная задача - их вовремя выявлять, изолировать, тем самым предотвращать цепочку распространения заболевания <...> Бояться того, что количество вновь выявленных инфицированных [растет], не стоит, потому что основные параметры - это количество людей, которые болеют ОРВИ, пневмонией, а также доля госпитализированных людей, которые последние две недели стабилизировалась и не растет", - сказала Ракова.
Также заммэра сообщила, что мощности частных лабораторий Москвы позволяют проводить до 20 тыс. исследований на коронавирус в сутки. "На сегодняшний день в городе достаточно хорошо развит рынок услуг по ПЦР-тестированиям. 12 частных лабораторий в сутки могут делать где-то от 15 до 20 тыс. исследований. Все необходимые мощности есть", - сказала Ракова.
По словам Раковой, распространение коронавируса нового типа не закончится в Москве в один момент, инфекция продолжит циркулировать среди населения города. "Москва уже третий месяц борется с коронавирусной инфекцией, полтора месяца жители находятся в режиме и жестких ограничениях. Понятно, что от этого все устали, и это негативно сказывается на всех сферах городского хозяйства, все хотят, чтобы это все уже закончилось побыстрее. Хочу отметить, что нужно быть реалистами и понимать, что ближайшее время вирус никуда не исчезнет <...> По крайней мере до тех пор, пока не будет изобретено необходимое лекарство, выработана вакцина, нам всем придется привыкать жить и функционировать по соседству с этим вирусом", - сказала Ракова.