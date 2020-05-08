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75-летие Победы

"Московские сезоны" создали виртуальный проект с поздравлениями к 9 мая

Он доступен в приложении OK Live в социальной сети "Одноклассники"

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. "Московские сезоны" подготовили виртуальный проект, где можно с помощью технологий дополненной реальности поздравить друг друга с Днем Победы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий.

"В этом году "Московские сезоны" предлагают необычный способ поздравить близких и друзей с Днем Победы - с помощью технологий дополненной реальности. В приложении OK Live в социальной сети "Одноклассники" появилось пять виртуальных образов времен Великой Отечественной, в которых можно выйти в прямой эфир, - спеть военные песни, вспомнить павших героев, пожелать всем счастливого Дня Победы. Фоном для эфиров станут архивные фотографии Москвы военных лет, предоставленные ВДНХ и газетой "Известия", - говорится в сообщении.

Образы будут доступны с 8 по 11 мая включительно. Всего их пять - пехотинец в каске, боец в пилотке, танкист в шлеме, красноармеец в шапке-ушанке и морской офицер в фуражке.

Проект правительства Москвы, цикл городских уличных мероприятий "Московские сезоны" - это масштабные фестивали и праздники, сменяющие друг друга, как времена года: крупнейший в Европе рождественский фестиваль "Путешествие в Рождество", торжества в честь Дня России, Дня города Москвы и Дня народного единства, красочная "Московская Масленица", благотворительный "Пасхальный дар", международные фестивали-конкурсы "Московская весна A Cappella" и "Цветочный джем", фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи", гастрономическая "Золотая осень" и другие яркие события.

Теги
Россия75-летие Победы
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