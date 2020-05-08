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Пятиэтажный паркинг площадью 10 тыс. кв. м построят на северо-востоке Москвы

Он будет рассчитан на 331 машино-место, включая 15 мест для маломобильных граждан

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Наземный пятиэтажный паркинг с фасадом из металлических перфорированных кассет медного цвета построят на Сельскохозяйственной улице в Москве. Его площадь составит порядка 10 тыс. кв. м, сообщила в пятницу пресс-служба Москомархитектуры.

"Пятиэтажный паркинг будет построен для жителей Останкинского района по адресу: Сельскохозяйственная улица, вл.35. Рассчитан на 331 машино-место, включая 15 мест для маломобильных граждан. В качестве отделки архитекторы предложили использовать металлические перфорированные кассеты медного цвета, которые придают зданию стильный облик и обеспечивают вентиляцию", - приводятся слова главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

В здании будет две однопутные рампы, а связь между этажами обеспечат лифты и лестницы. Проектировщик объекта-строительная компания ООО "Ферро-Строй".

Останкинский район - один из самых больших по площади районов СВАО (он занимает 12,2% территории округа). Более половины территории района занимают земли историко-культурного, природно-заповедного назначения, объекты общегородского и федерального значения: телевизионный технический центр "Останкино" и Останкинская телебашня, ВДНХ, Главный ботанический сад им. Н. В. Цицина, дворцовый парковый ансамбль "Останкино" и другие.

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