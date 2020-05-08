Проект цифровой реабилитации детей заработал в Москве

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Около 400 детей уже поступили на реабилитацию в онлайн-проект "Дневной стационар 2.0", запущенный в столице для дистанционной помощи несовершеннолетним с особенностями развития. Об этом сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства столицы.

"В Москве запустили проект цифровой реабилитации детей "Дневной стационар 2.0", который позволяет работать с пациентами дистанционно. Он был создан врачами Научно-практического центра детской психоневрологии департамента здравоохранения Москвы. В онлайн-стационаре находятся около 400 детей", - говорится в сообщении.

На дистанционную реабилитацию принимают детей, которые лечились в Центре детской психоневрологии. Уточняется, что с каждым пациентом ежедневно работает команда врачей, в которую входят неврологи, ортопеды, психологи, логопеды и другие специалисты. Дети занимаются адаптивным спортом, ЛФК, психологическими и логопедическими коррекциями, арт-терапией, хореографией. На занятиях также используют специальные компьютерные развивающие игры, адаптированные для пациентов с психоневрологическими особенностями и двигательными нарушениями, а для родителей функционирует тематическая онлайн-библиотека.