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75-летие Победы

Лев Лещенко даст онлайн-концерт в московском метро 9 Мая

Прямую трансляцию выступления можно посмотреть на официальной странице департамента транспорта Москвы в соцсетях

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Лев Лещенко даст праздничный онлайн-концерт к 9 мая в Московском метрополитене. Об этом сообщается в пятницу в официальном телеграм-канале пресс-службы департамента транспорта Москвы.

"Лев Лещенко проведет праздничный онлайн-концерт к 9 мая в московском метро. Смотрите завтра эксклюзивно на нашем канале на YouTube в 10:30 утра и у партнеров в течение дня: Megogo, THT-Premier, "Москва- 24", Яндекс.Эфир, @леди", - говорится в публикации.

Ранее Лещенко был госпитализирован с пневмонией. 78-летний артист вернулся с гастролей в США 11 марта транзитом через Ниццу. 23 марта певец и его супруга Ирина в связи с плохим самочувствием легли на обследование в больницу в московском поселке Коммунарка, где сейчас находятся пациенты с подозрением на коронавирус. 25 марта артист был помещен в реанимацию для кислородной процедуры, а 28 марта переведен в обычную палату на фоне улучшения самочувствия. 6 апреля Лещенко был выписан из больницы в Коммунарке.

Мэр Москвы Сергей Собянин с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе сейчас не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тысяч рублей.

По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, в московском метро для предотвращения распространения вирусов постоянно проводят необходимую уборку и дезинфекцию составов, весь эксплуатируемый парк поездов проходит дезинфекцию, в том числе с помощью ультрафиолета, фильтры меняют чаще. Также у подземки есть необходимый запас средств дезинфекции для обработки вагонов и инфраструктуры. Кроме того, усилен контроль за здоровьем персонала.

Теги
Россия75-летие Победы
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