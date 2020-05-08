Власти Москвы уточнили порядок восстановления аннулированных пропусков для сотрудников

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Сотрудники предприятий в Москве, чьи пропуска были аннулированы, могут заново получить их, подтвердив свое место работы с помощью трудового договора или справки от работодателя. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Что такое цифровой пропуск и как его получить.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

"Сотрудники компаний, чьи данные в цифровых пропусках для работающих не прошли проверку, смогут заново получить пропуск. Для этого потребуется подтвердить свое место работы с помощью трудового договора или справки от работодателя", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в ходе проверки пропусков сотрудников организаций Москвы было выявлено большое количество недостоверных данных - количество пропусков не совпадало с количеством работающих на предприятии сотрудников, зафиксированным в базах Федеральной налоговой службы (ФНС) и Пенсионного фонда России (ПФР).

Переоформить пропуск можно в специальном разделе на IT-платформе Московского инновационного кластера (МИК), введя серию и номер паспорта. Если пропуск был аннулирован не из-за упомянутых несоответствий, и посещение компании не противоречит указу мэра Москвы Сергея Собянина о режиме повышенной готовности, то сотрудник может сам оформить его на сайте.

В случае, если посещение предприятия приостановлено, то работнику стоит обратиться к своему работодателю, чтобы тот подал списки сотрудников, которым, по его мнению, необходимо оформить пропуск. Если сервис обнаружит, что данные ФНС и ПФР не подтверждают трудоустройство работника на предприятии, ему необходимо будет подтвердить это, предоставив свои данные, ИНН работодателя, а также скан-копию справки с места работа, либо трудового или гражданско-правового договора с работодателем. После этого в течение 12 часов пользователь сервиса получит на свою электронную почту информацию о результатах рассмотрения и инструкцию по дальнейшим действиям.

Мэр Москвы с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе не работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей. Передвигаться на автомобилях можно только при наличии специального пропуска.