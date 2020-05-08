Бесплатные маски и перчатки будут выдавать маломобильным пассажирам метро Москвы с 12 мая

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин принял решение, что с 12 мая в московском городском транспорте можно будет передвигаться только в маске и перчатках.

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Маски и перчатки будут бесплатно выдавать маломобильным пассажирам столичного метрополитена с 12 мая. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале пресс-службы департамента транспорта Москвы.

"По поручению мэра Москвы для тех, кто пользуется социальной службой московского метро - Центром обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), мы будем бесплатно выдавать маски и перчатки, если у них не будет средств защиты с собой. Это маломобильные пассажиры - с инвалидностью, пожилые, а также многодетные семьи с маленькими детьми", - сказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в публикации.

Там уточняется, что в 2019 году ЦОМП помогал примерно тысяче человек в день. Для сопровождения необходимо заказать услугу заранее. "При подтверждении заказа наши операторы уточнят, нужна ли маска или перчатки. Но мы все же просим вас оставаться дома, особенно если вы входите в группу риска", - заключили в пресс-службе.

Ранее начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков сообщил ТАСС, что штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы.

Режим самоизоляции действует для жителей столицы с 29 марта. В городе не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Пропускной режим для поездок на транспорте действует в Москве с 15 апреля. С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный проездной или социальные карты жителя Москвы либо Подмосковья. Соблюдение режима при поездках на автомобиле контролируется в том числе дорожными камерами.