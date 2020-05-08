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75-летие Победы

Около 300 волонтеров возложат цветы к памятным местам в ходе акции "Цветы Победы" в Москве

Ветераны Москвы попросили добровольцев возложить цветы или прибраться на могиле своих соратников в преддверии праздника

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Акция "Цветы Победы", в ходе которой волонтеры смогут от имени ветеранов возложить цветы к памятным местам в честь 9 Мая, стартовала в Москве, в акции задействованы порядка 300 волонтеров. Об этом сообщила ТАСС глава комитета общественных связей столицы Екатерина Драгунова.

"Отдельно к 9 Мая стартовала акция "Цветы Победы", организованная по инициативе молодежи столицы. Волонтеры также включились в ее реализацию. Ветераны Москвы попросили добровольцев возложить цветы или прибраться на могиле своих соратников в преддверии праздника 9 Мая, всего для подобной помощи задействованы 300 человек", - сказала Драгунова.

В целом, по ее словам, более 18 тыс. неравнодушных москвичей зарегистрировались на портале мывместе.мосволонтер.рф. Число желающих поучаствовать в акции "Цветы Победы" с каждым часом растет. Выполняя заявку ветерана, волонтер съездит в нужное место, оставит цветы и сделает фотографию для отчета.

Как отметила глава комитета, изначально все началось с того, что волонтеры в последние две недели обзванивали ветеранов с вопросом о том, нужна ли им помощь и в чем. И от них начали поступать заявки и просьбы о возложении цветов к памятным местам или могилам их соратников, командиров. Кол-центры московского штаба волонтеров всероссийской акции "Мы вместе" обработал уже более 120 тыс. звонков.

Кроме того, в Москве есть знаковые места, куда обычно возлагают цветы, всего их 51. На сайте "Мосволонтер" будет создан специальный раздел, где будут выкладываться все фотоотчеты.

"Безусловно, все наши волонтеры ходят и в масках, и в перчатках. Мы все выдаем. В центральном нашем штабе есть целый склад, который полностью обеспечит выход любого волонтера. У нас соблюдаются все меры безопасности", - добавила Драгунова.

О режиме самоизоляции

С 26 марта москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической болезнью почек, онкологическими заболеваниями, а также перенесшие инфаркт или инсульт), обязаны соблюдать домашний режим. В случае необходимости доставки продуктов, лекарств, решения других бытовых проблем, они могут позвонить по телефону: +7 (495) 870-45-09. С 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин расширил режим самоизоляции на всех жителей столицы.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,8 млн человек, более 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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75-летие Победы
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