Патрули на улицах Москвы начали напоминать жителям о необходимости носить маску и перчатки

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Уличные патрули и сотрудники транспортного комплекса столицы начали напоминать жителям Москвы о необходимости соблюдать масочный и перчаточный режим в магазинах, на рабочих местах и общественном транспорте. Об этом сообщил ТАСС в пятницу начальник столичного Главного контрольного управления Евгений Данчиков.
"С 12 мая будет обязательно ношение масок и перчаток в общественном транспорте, на рабочих местах и в магазинах. Сейчас всеми контролирующими службами - полиция, Росгвардия, ОАТИ, департамент транспорта Москвы - проводится разъяснительная работа о важности использования масок и перчаток, поскольку это позволяет защитить себя и других от инфицирования коронавирусной инфекцией", - сказал Данчиков.
Ранее он сообщил ТАСС, что штраф за нарушение масочного режима для физических лиц на предприятиях Москвы, чья деятельность разрешена, составит 4 тыс. руб. Взыскание за несоблюдение санитарных норм при действующем режиме самоизоляции на рабочих местах для работодателя - юридического лица составит от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей.
Режим самоизоляции действует для жителей столицы с 29 марта. В городе не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Пропускной режим для поездок на транспорте действует в Москве с 15 апреля. С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный проездной или социальные карты жителя Москвы либо Подмосковья. Соблюдение режима при поездках на автомобиле контролируется в том числе дорожными камерами.