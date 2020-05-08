Патрули на улицах Москвы начали напоминать жителям о необходимости носить маску и перчатки

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Уличные патрули и сотрудники транспортного комплекса столицы начали напоминать жителям Москвы о необходимости соблюдать масочный и перчаточный режим в магазинах, на рабочих местах и общественном транспорте. Об этом сообщил ТАСС в пятницу начальник столичного Главного контрольного управления Евгений Данчиков.

"С 12 мая будет обязательно ношение масок и перчаток в общественном транспорте, на рабочих местах и в магазинах. Сейчас всеми контролирующими службами - полиция, Росгвардия, ОАТИ, департамент транспорта Москвы - проводится разъяснительная работа о важности использования масок и перчаток, поскольку это позволяет защитить себя и других от инфицирования коронавирусной инфекцией", - сказал Данчиков.