Работники организаций, открывающихся в Москве с 12 мая, могут начать оформлять пропуска

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Сотрудники столичных организаций и предприятий, которые вновь приступают к работе с 12 мая, уже могут начать оформлять рабочие пропуска с пятницы, сообщил руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.

"У них есть минимум три дня, чтобы спокойно все себе оформить. Мы более полумиллиона новых людей ожидаем, и для всех действует строгое правило: один человек - один документ - один телефон - один пропуск", - сказал Лысенко журналистам.

По его словам, коды общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) и ИНН предприятий и организаций, которым разрешено работать с 12 мая, уже внесены в базу. "Работники уже могут оформлять себе рабочие пропуска на ИНН своих организаций через форму на сайте", - сказал Лысенко. Затем эти пропуска ждет проверка по базам Пенсионного фонда, ФНС и МВД.

"Проверяются номера паспортов, наличие работника в штате организации и легитимность вписанного ИНН. Если какие-то условия не исполняются, система автоматически пропуск аннулирует, рассылается сообщение по электронной почте, СМС на номер указанного в заявке телефона и push-уведомления в мобильных приложениях", - сказал он.

Если работник сочтет, что аннулирование было неверным, сервис i.moscow позволит предоставить доказательные документы, договор, другие данные, добавил Лысенко.