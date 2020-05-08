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Трансляция "Бессмертного полка" будет впервые вестись на всех экранах в метро

Также трансляцию организуют на медиафасаде единого диспетчерского центра Московского метрополитена

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Всероссийскую акцию "Бессмертный полк" впервые покажут в День Победы на всех экранах в вагонах столичной подземки и на медиафасаде единого диспетчерского центра (ЕДЦ) Московского метрополитена. Об этом сообщил ТАСС в пятницу заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Бессмертный полк" в этом году проходит онлайн. Мы поддерживаем акцию и проведем ее трансляцию на всех возможных медиаповерхностях московского транспорта. Это более 15 тыс. экранов вагонов метро и уникальный фасад единого диспетчерского центра метрополитена размером 17 м на 24,5 м. Мы впервые участвуем в акции в таком виде - ее смогут увидеть несколько миллионов человек", - рассказал Ликсутов.

Заммэра также добавил, что старт трансляции на фасаде ЕДЦ запланирован на 02:00 мск 9 мая - в это время акция начнется в Петропавловске-Камчатском (11:00 по местному времени), а потом зашагает по России. "На экранах вагонов метро "Бессмертный полк" начнут показывать утром с 05:30 - с выходом первых поездов на линии", - рассказал Ликсутов.

Чтобы стать участником шествия "Бессмертный полк", необходимо зарегистрироваться на сайте polkrf.ru или одной из партнерских площадок. В 2019 году шествие собрало более 10 млн человек по всей России.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что парад на Красной площади по случаю 75-летия Победы пройдет в текущем году, когда отступит угроза коронавируса. Что касается акции "Бессмертный полк", то из-за пандемии коронавируса она состоится 9 мая в онлайн-формате: виртуальное шествие будет транслироваться на телеканалах, в интернете и на медиаэкранах.

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Россия
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