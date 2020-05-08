На станциях МЖД с 9 мая можно будет приобрести маски и перчатки

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Маски и перчатки можно будет приобрести на станциях Московской железной дороги (МЖД) с 9 мая. Об этом сообщается в пятницу в официальном Twitter -аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"С 12 мая в Москве и области вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте. Это важно для вашей безопасности и здоровья ваших близких. При необходимости, маски можно приобрести на наших станциях уже сегодня, с завтрашнего дня - еще и перчатки", - говорится в публикации.

Ранее начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков сообщил ТАСС, что пассажиров электропоездов Московской и Октябрьской железных дорог, Московских центральных диаметров (МЦД) и Московского центрального кольца (МЦК), а также такси и любого наземного транспорта обяжут носить маски и перчатки с 12 мая. Контроль за соблюдением режима будут осуществлять контролеры в общественном транспорте, которые сейчас следят за соблюдением социального дистанцирования: ГКУ "Организатор перевозок" - это подведомственное учреждение Департамента транспорта, которое уже наделено полномочиями.

Кроме того, для жителей Москвы, которые зайдут без масок и перчаток в общественный транспорт и будут остановлены контролерами, а затем привлечены к административной ответственности, штраф за передвижение без средств индивидуальной защиты в общественном транспорте Москвы с 12 мая составит 5 тыс. рублей.