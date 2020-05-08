Гидрометцентр сообщил, что облака над Москвой ко Дню Победы разгонят с помощью реагентов

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Облачная и дождливая погода прогнозируется в Москве 9 мая. В связи с этим для проведения воздушного парада потребуется разгон облаков с помощью реагентов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Облачная погода. Значительных просветов не ожидается. Конечно же, воздействия (разгон облаков с помощью реагентов - прим. ТАСС) будут применяться. Но решение будет приниматься по ситуации: вечером самолет будет разведывать ситуацию на севере от Москвы, на северо-западе, северо-востоке, выяснять, какой тип облаков", - сообщил он.

По словам Вильфанда, небольшой дождь прогнозируется в Москве и умеренный - в области на 9 мая. Температура днем будет в диапазоне 13-15 градусов тепла.

Из-за распространения коронавируса парад Победы 9 мая на Красной площади в Москве был перенесен. Однако 28 апреля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении авиационного парада и салютов в городах России. И уже 4 мая в небе над столицей прошла тренировка.