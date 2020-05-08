Порядка 3,4 тыс. обследований объектов торговли и ЖКХ провели в Москве из-за пандемии

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Москве провело около 3,4 обследований объектов торговли и ЖКХ в столице для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте управления.

Ранее управление направило около 8 тыс. предписаний об усилении профилактических мероприятий в адрес профильных департаментов, комитетов правительства Москвы, префектур административных округов и объектов, которые могут работать в период режима самоизоляции.

"Специалистами управления Роспотребнадзора по Москве проведено около 3,4 тыс. мониторинговых обследований объектов, в первую очередь мест массового скопления людей, представляющих наибольшую эпидемиологическую опасность: объектов торговли, транспортной инфраструктуры, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных объектов, установлены факты невыполнения противоэпидемических мероприятий в соответствии с выданными более двух месяцев назад предписаниями", - говорится в сообщении.

Как показал мониторинг, на 20% объектов у сотрудников нет защитных масок, перчаток, антисептиков, отсутствуют также ультрафиолетовые облучатели для обеззараживания воздуха в помещениях с массовым пребыванием людей, а также не организовано социальное дистанцирование для работников и посетителей.

Кроме того, специалисты продолжают совершать внеплановые проверки в метро, в объектах торговой сети и в промышленных предприятиях.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,8 млн человек, более 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.