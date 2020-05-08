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75-летие Победы

Несколько улиц в Москве перекроют 9 мая в связи с празднованием Дня Победы

Полностью перекроют движение по улице Косыгина от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского и на Университетской площади

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Движение автотранспорта в Москве в связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, полностью перекроют на трех участках: улице Косыгина от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского, на Университетской площади и от улицы Олимпийская деревня до дома 8 по Мичуринскому проспекту, сообщается в пятницу на Едином транспортном портале.

"В связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая с 18:00 до окончания мероприятия будет полностью перекрыто движение по улице Косыгина от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского и Университетская площадь. Кроме этого, с 11:30 до 12:30 будет закрыт проезд от улицы Олимпийская деревня до дома 8 по Мичуринскому проспекту", - говорится в сообщении.

Ограничение движения до одной полосы будет на участке Софийской набережной с 06:00 до 13:30 мск. Центр организации дорожного движения рекомендует водителям учитывать эти изменения и заранее планировать свои маршруты поездок.

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Россия75-летие Победы
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