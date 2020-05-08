Власти Москвы: пропуска обнулили в основном у граждан, указавших заведомо ложные данные

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Количество обратившихся за перевыпуском электронных пропусков в Москве значительно меньше, чем число аннулированных цифровых кодов. Это свидетельствует о том, что большинство аннулированных пропусков было ранее выдано гражданам, предоставившим заведомо неверные данные, сообщил в пятницу руководитель столичного Департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуард Лысенко.

"Всем, кто не был подтвержден нам из федеральных систем, мы разослали сообщение об аннулировании этих рабочих пропусков. Чтобы человек мог при этом подтвердить, что данные корректны, мы создали сервис i.moscow совместно с департаментом предпринимательства и инновационного развития, через который человек может предоставить документы. И после небольшого рассмотрения люди смогут либо подтвердить получение пропуска, либо оказывается, что этот человек не может на самом деле ничего подтвердить. По факту сейчас обращений туда существенно меньше, чем тех, кого мы аннулировали, что, в общем, и показывает, что люди пытались воспользоваться нашим доверием и писали ИНН не своих организаций", - сказал Лысенко в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Он уточнил, что после 4 мая (дня, до которого надо было продлить рабочие пропуска) проведена очередная проверка на предмет соответствия данных человека, ИНН организации, в которой он должен был бы быть зарегистрированным по спискам ПФР и ФНС.

"Как была, так и осталась возможность пользоваться иными пропусками - разовыми в личных целях и в медицинских. А кто по удостоверению как ездили, так и ездят без пропуска и могут через соответствующую форму nedoma.mos.ru прикрепить, если ему необходимо передвигаться на личном автомобиле, номер своего транспортного средства либо "Тройку", если они передвигаются на общественном транспорте. В этом смысле сервисы не поменялись", - сказал Лысенко.

Он уточнил, что работодатель заново оформляет пропуск для сотрудника в случае, если компания входит в список тех, чья деятельность приостановлена. Через i.moscow есть определенная процедура, по которой работодатель определяет и заявляет минимальное количество сотрудников для функционирования предприятия в личном кабинете, они получают пропуска.

"При этом надо понимать, что он несет ответственность за этот список. И если он укажет людей, которые в этом списке опять же не будут подтверждены при последующей проверке, то этим людям пропуск также будет аннулирован. Надо просто очень аккуратно соблюдать правила. Во всех остальных случаях у нас работник сам оформляет себе рабочий пропуск. И вот это, собственно, та история, которую я рассказал уже чуть выше", - заключил Лысенко.

О ситуации

Ранее в пресс-службе департамента сообщили ТАСС, что пропуска для рабочих поездок по Москве будут продлены до 31 мая, обновление срока действия пропусков произойдет автоматически и не позднее 11 мая. Если рабочий пропуск, оформленный до 30 апреля, не был продлен до 4 мая, срок его действия истек, и в этом случае для поездок по городу необходимо оформить новый пропуск.

Режим самоизоляции действует для жителей столицы с 29 марта. В городе не работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий.

Пропускной режим для поездок в транспорте действует в Москве с 15 апреля. С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный проездной или социальные карты жителя Москвы либо Подмосковья. Соблюдение режима при поездках на автомобилях контролируется в том числе дорожными камерами.