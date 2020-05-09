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Синоптики сообщили, что в Москву с 13 мая придет аномально холодная погода

Температура воздуха в столице будет на 4 градуса ниже нормы

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Аномально холодная погода ожидает москвичей с 13 мая. Температура будет ниже нормы на 3-4 градуса, а до этого столицу ждет переменчивая погода, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"К вечеру 12 мая начнется понижение температуры достаточно существенное. К 13-му числу температура понизится на 8-10 градусов, такое резкое понижение температуры. Ночные температуры будут 4-5 градусов тепла, по области - даже до 2 градусов, дневные температуры - от 9 до 14 градусов. Это примерно на 3-4 градуса ниже нормы", - сообщил он.

По словам Вильфанда, такой температурный фон будет наблюдаться в столице с 13 мая и до конца рабочей недели, а до этого момента москвичей ожидает переменчивая погода.

"Ситуация будет переменчивая: 10-го числа дневная температура повысится до 17-19 градусов в Москве по сравнению с 9 мая. Далее очередное изменение - 11 мая будет преимущественно без осадков, переменная облачность, юго-западный ветер, температура будет около 20 градусов, по области - до 22 градусов", - сообщил метеоролог.

По данным Гидрометцентра, в субботу днем в Москве прогнозируется 13-15 градусов тепла, в воскресенье - 17-19 градусов тепла, в понедельник - 19-21 градус тепла, во вторник - 15-20 градусов тепла, в среду - 9-14 градусов тепла, в четверг - 11-16 градусов тепла.

Ранее Вильфанд сообщил, что облачная и дождливая погода прогнозируется в Москве 9 мая. Для проведения воздушного парада потребуется разгон облаков.

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Россия
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