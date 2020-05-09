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Синоптики прогнозируют облачную погоду с небольшими дождями в Москве 9 мая

Температура поднимется до 15 градусов

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Облачная погода с небольшими дождями ожидается в субботу в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве от 13 до 15 градусов тепла, ночью похолодает до плюс 6 градусов. В Подмосковье дневная температура будет колебаться от 11 до 16 градусов тепла, ночная - от 3 до 8 градусов.

Синоптики прогнозируют осадки днем в субботу и в ночь на воскресенье. "Небольшой дождь, местами умеренный", - говорится в сообщении Гидрометцентра.

Северный ветер в Москве и области не превысит 11 м/с.

Атмосферное давление в регионе составит 744 мм ртутного столба.

Теги
Россия
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