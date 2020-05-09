Пансионат "Сабриново" в Москве закрыли после обнаружения там заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Специалисты приняли решение о закрытии пансионата "Сабриново" в Москве, где были обнаружены 15 человек с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

Сотрудники территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в ТиНАО проверили пансионат "Сабриново", где по данным оперативного штаба по коронавирусу были обнаружены заразившиеся постояльцы.

"В связи с многочисленными нарушениями, установленными в нелегальном пансионате, специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Москве в Троицком и Новомосковском административных округах 2 мая 2020 года был составлен протокол о временном запрете деятельности пансионата ИП Бондаренко Е.А., а административные материалы расследования переданы на рассмотрение в суд. 8 мая 2020 года Троицким районным судом города Москвы вынесено решение о приостановлении деятельности пансионата "Сабриново" на срок 90 суток", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе проверки выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Специалисты не нашли документов на артезианскую скважину, которую использовали в качестве источника воды для бытовых нужд и питья, а также территория вокруг источника не отделена.

Пансионат также не подготовлен для приема инвалидов и других лиц с ограниченными возможностями, так как лежачие больные размещены на втором этаже, при этом туда ведет крутая и узкая лестница. Всего в пансионате проживает 61 человек, лица в возрасте преимущественно старше 80 лет, с множественными соматическими заболеваниями, из них 19 постояльцев - лежачие больные, восемь - с ограниченными возможностями. У сотрудников пансионата нет медицинских книжек, само учреждение также работает без необходимой лицензии на меддеятельность.

"В пансионате не проводились мероприятия по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции: предприятие не обеспечено дезинфицирующими средствами и кожными антисептиками, мытье полов осуществлялось с применением белизны и уксуса, сотрудники работали без средств индивидуальной защиты, без медицинских масок и перчаток; отсутствовали рециркуляторы закрытого типа для обеззараживания воздуха. Установлен факт использования в присутствии постояльцев ультрафиолетовой бактерицидной лампы открытого типа. В ходе эпидемиологического расследования у 61 постояльца и 11 сотрудников взяты мазки на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, у 15 постояльцев результаты исследований - положительные. Они были госпитализированы или размещены в обсерваторах", - отмечается в сообщении.