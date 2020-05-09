Полиция Москвы задержала двух демонстрантов возле здания Госдумы

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали пожилых мужчину и женщину напротив здания Госдумы в Москве. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, женщина выкрикивала оскорбления в адрес властей столицы, а мужчина отказывался предъявить сотрудникам цифровой пропуск.

В задержании участвовали более десяти сотрудников полиции. У женщины был при себе флаг СССР и фотография родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне. Мужчина также имел при себе флаг Советского Союза.

Ранее сообщалось, что порядка 12 участников акции КПРФ, посвященной Дню Победы, задержали в Москве на Пушкинской площади за нарушение режима самоизоляции и социальной дистанции.