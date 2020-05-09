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Полиция Москвы задержала двух демонстрантов возле здания Госдумы

Женщина выкрикивала оскорбления в адрес властей города, а мужчина отказался показывать полицейским цифровой пропуск. У обоих задержанных были с собой флаги Советского Союза

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали пожилых мужчину и женщину напротив здания Госдумы в Москве. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, женщина выкрикивала оскорбления в адрес властей столицы, а мужчина отказывался предъявить сотрудникам цифровой пропуск.

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В задержании участвовали более десяти сотрудников полиции. У женщины был при себе флаг СССР и фотография родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне. Мужчина также имел при себе флаг Советского Союза.

Ранее сообщалось, что порядка 12 участников акции КПРФ, посвященной Дню Победы, задержали в Москве на Пушкинской площади за нарушение режима самоизоляции и социальной дистанции.

 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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