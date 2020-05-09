Депутат Цукасов: у задержанных на Пушкинской площади участников акции были спецпропуска

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Все 12 человек, которых ранее в субботу задержали на Пушкинской площади в Москве за нарушение режима самоизоляции, имели при себе спецпропуска и иные документы, разрешающие передвижение по городу. Об этом ТАСС сообщил оказавшийся среди задержанных муниципальный депутат Сергей Цукасов.

"Задержали меня, нескольких депутатов Мосгордумы и журналистов - всего 12 человек. У меня был цифровой пропуск, позволяющий передвигаться по городу, разрешение на машину. Насколько я знаю, были аналогичные документы и у других задержанных. Мы все соблюдали социальную дистанцию, находились в момент нашей акции более чем в двух метрах друг от друга", - сказал депутат. По его словам, в настоящее время нескольких человек уже отпустили из ОМВД "Пресненский".

Как подчеркнул Цукасов, несмотря на все пропуска и разрешения, всех задержанных хотят привлечь к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции. "Всем вменили статью 3.18.1 КоАП Москвы ("Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности"). Материалы будут переданы в суд, который и примет решение по этому вопросу", - отметил депутат.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил о задержании на Пушкинской площади участников акции КПРФ, посвященной Дню Победы.