На улицах Москвы во время действия режима самоизоляции участилось появление лисиц

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. На улицах Москвы во время действия режима самоизоляции и отсутствия людей участилось появление лисиц, которых закрытие пищеблоков вынуждает охотиться на мышей на городских природных территориях. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного департамента природопользования.

Ранее в субботу в сети был распространен видеоролик о бегающей лисице близ Пятницкого шоссе. Однако на горячую линию департамента информации о звере не поступало.

"Специалисты департамента природопользования Москвы отмечают, что в данный период идет обычная сезонная активность лис в городе. Однако можно предположить, что в связи с режимом самоизоляции массовое закрытие образовательных учреждений - школ, детских садов - лишило лис части кормовой базы, поскольку пищеблоки перестали работать. Это может вынудить лис вернуться в их естественную среду обитания и переместиться с городских окраин вглубь природных территорий, чтобы заняться там привычной мышиной охотой", - сказали в пресс-службе.

Также в департаменте подтвердили, что сейчас лис в городе заметить легче, так как условия для них стали более благоприятны. Во-первых, нет прессинга со стороны человека, и охота на лис в городе запрещена. Во-вторых, у лис практически полностью отсутствуют природные конкуренты и враги: раньше главными врагами лис были бродячие собаки, которых из-за программы по отлову в Москве не осталось. В-третьих, в городе лисы всегда могут найти еду, и в отличие от природных условий в любой сезон и время года.

И, в-четвертых, город - это территория, полная естественных и искусственных убежищ, обеспечивающих лисам защиту; здесь они могут спрятаться от возможного преследования, отдохнуть и даже вывести потомство.

"Таким образом, город становится для лис комфортной средой. Меняется биологическая модель обитания и существования вида: лисица из прирожденного охотника, ловко добывающего мелких птиц и грызунов, превращается в городской вид, живущий за счет отходов человека. При этом популяция лис саморегулируется, охотничий участок животных или территория обитания особи имеет большую площадь. Высокая плотность лис в городе невозможна, и в Москве их популяция малочисленна, поэтому на данный момент нет необходимости вмешательства городских служб", - отметили в пресс-службе департамента.

Лисы в черте города

"В среднем за год фиксируется до 400 обращений от граждан в адрес департамента природопользования и других ведомств по поводу появления лисиц в черте города. Судя по сообщениям горожан, больше всего встреч с лисами приходится на ЮАО столицы. Речь идет о районах Бирюлево-Восточное, Братеево, Зябликово, Орехово-Борисово Северное, Донской и Нагатинский затоны", - рассказали в департаменте.

Второе место занимает Троицкий округ. На третьем месте - ЗАО (район Фили-Давыдково) и ЮЗАО (район Ясенево). Гораздо реже поступают обращения от жителей ЮВАО и Новой Москвы. Из остальных округов города обращения единичны, уточнили в пресс-службе.

Там также отметили, что лисы не нападают на людей и не приближаются к ним без причины. Напасть может зверь, загнанный в угол, старающийся защитить себя, который не может скрыться, чтобы избежать контакта. Лисы являются переносчиками вируса бешенства не более чем все остальные животные, особенно ведущие стайный образ жизни, например, собаки, кошки или голуби.

"Лисы же ведут одиночный, скрытный образ жизни. Тем более в Москве, на территориях обитания лис и других диких животных периодически проводят вакцинацию, точнее иммунизацию, против бешенства путем прикорма. Специалисты оставляют приманку с вакциной рядом с норками лис. Поэтому риск встретить бешеную лису в Москве минимален", - заверили в департаменте.

При этом специалисты считают не безопасным приручать или подкармливать лис. Подкормка любых диких животных влечет за собой нарушение естественного уклада их жизни: пропадает страх перед человеком, включается режим одомашнивания, скорее даже паразитирования. В дальнейшем это может вызвать агрессию по отношению к людям, например, при требовании корма.

"Если вы просто увидели пробегающую мимо лису, то не стоит акцентировать внимание. Однако, если животное находится на территории образовательного учреждения или очевидно нуждается в помощи, например, ранено, не проходите мимо. Позвоните в единую справочную службу мэрии Москвы +7 (495) 777-77-77. На место приедут специалисты и заберут животное в центр реабилитации", - заключили в департаменте.