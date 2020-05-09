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75-летие Победы

Салютные залпы раскрасили небо Москвы в цвета российского флага

Были выпущены фейерверки более 55 видов
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Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Салютные дивизионы раскрасили московское небо в цвета российского государственного флага в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

В ходе торжественного воинского ритуала вечернее небо столицы в течение 10 минут украсило свыше 10 тыс. фейерверочных выстрелов.

Кульминацией салюта стал фейерверк в виде расцветок триколора, который в течение 40 секунд озарял небо столицы.

В небо Москвы были выпущены фейерверки более 55 видов, среди них - "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка".

Купола разрывов превысили в диаметре 300 м. Запуск фейерверков был произведен из самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля "КамАЗ".

В пресс-службе сообщили, что салют произвел отдельный гвардейский салютный дивизион им. маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа.

Теги
Россия75-летие Победы
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