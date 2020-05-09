МВД в честь Дня Победы на Поклонной горе в Москве выстроило автомобили в виде цифры "75"

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Сотрудники МВД в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне приняли участие в акции "Свет Победы", выстроив на Поклонной горе автомобили в виде цифры "75" и включив проблесковые маяки. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"9 мая почтить память участников войны и тружеников тыла в Парк Победы на Поклонной горе приехали полицейские. Возложив цветы к Вечному огню, наши сотрудники выстроили патрульные автомобили в виде цифры "75", а затем включили фары и проблесковые маяки, зажгли в руках фонарики", - сказала она.

По ее словам, так участники акции выразили благодарность поколению, которое боевыми и трудовыми подвигами подарило День Победы.