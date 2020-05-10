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Пожар в больнице на севере Москвы

В Москве запустили горячую линию для родных пациентов горевшего коронавирусного стационара

По круглосуточной горячей линии они могут узнать о местонахождении пациента

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Родственники пациентов ГКБ им. Спасокукоцкого в Москве, в котором произошел пожар, могут узнать об их местонахождении по горячей линии. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Для родственников пациентов, которые находились на лечении в ГКБ им. Спасокукоцкого, открыта круглосуточная горячая линия. По телефону 8 499 673 00 09 можно узнать, в какой больнице находится пациент после эвакуации из корпуса, где произошло возгорание", - сказали в пресс-службе.

Теги
РоссияПожар в больнице на севере Москвы
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