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Пожар в больнице на севере Москвы

Пожарный рассказал, как тушили возгорание в больнице на севере Москвы

Он отметил, что медперсонал и пожарные действовали четко, благодаря чему удалось избежать большого числа жертв

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Пожарным и врачам удалось не допустить более трагических последствий пожара в Городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве, в результате которого погибла женщина. Об этом ТАСС рассказал пожарный, который прибыл на место ЧП одним из первых.

По его словам, к моменту прибытия из двух окон на первом этаже было видно открытое горение. "Все наши силы были брошены на спасение пациентов и проверку верхних этажей. Самое сложное в таком пожаре - спасти нетранспортабельных людей. Они были подключены к аппаратам ИВЛ [искусственной вентиляции легких], и у нас не было права их отключать, поскольку после этого они могут работать от аккумулятора считанные минуты", - рассказал собеседник агентства.

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Чтобы пациенты не задохнулись, пожарные открыли окна и загерметизировали двери. Прибывшие медики отключили пациентов от аппаратов ИВЛ, подключив к мешку Амбу для ручной вентиляции легких, вывезли лежащих больных.

"Пожары такого плана очень страшны тем, что лежачие люди не могут сами спастись. И чтобы не допустить больших жертв, необходимо действовать четко совместно с медицинским персоналом, знать тонкости тушения пожаров в больницах. Я считаю, что нам удалось справиться и не допустить тяжелых последствий", - пояснил пожарный.

Он добавил, что палата, в которой произошел пожар, сильно пострадала от огня.

После завершения тушения пожарные прошли дезинфекцию на месте. Повторная обработка состоялась по возвращении в часть.

О пожаре

Информация о пожаре на улице Вучетича в Городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого поступила в 20:30 мск. Возгорание произошло в одной из палат реанимации на первом этаже шестиэтажного лечебного корпуса. Площадь пожара составила около 20 кв. метров, он был полностью ликвидирован в 21:03 мск.

По предварительным данным источника ТАСС в экстренных службах, причиной возгорания стала неисправность аппарата ИВЛ. В горевшем корпусе лечились более 100 пациентов с коронавирусом. Были эвакуированы почти 300 человек, пятеро спасены. Погибла женщина, находившаяся на искусственной вентиляции легких.

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РоссияПожар в больнице на севере Москвы
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