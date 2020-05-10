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Пандемия коронавируса нового типа

Более тысячи человек вылечились в Москве после коронавируса за сутки

Общее число выздоровевших составило 13 790
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Число выздоровевших после заражения коронавирусной инфекцией в Москве за прошедшие сутки увеличилось на 1 011 и достигло 13 790 человек. Об этом сообщила журналистам в воскресенье заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

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"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 011 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 13 790", - сказала Ракова.

Она напомнила, что диагноз заразившимся ставят на основании молекулярно-генетического теста. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача. Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания после лечения, врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, свыше 275 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 198 676 случаев заражения, выздоровели 31 916 человек, умерли 1 827. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияРакова, Анастасия ВладимировнаПандемия коронавируса нового типа
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