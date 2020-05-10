В мае для московских школьников устроят серию онлайн-соревнований по шашкам

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Онлайн-соревнования по шашкам пройдут для школьников Москвы с 11 по 29 мая. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Московский центр "Патриот.Спорт" начинает серию онлайн-соревнований по шашкам для школьников в рамках Майского марафона. Они пройдут с 11 по 29 мая в двух возрастных категориях: для детей младше 12 и старше 12 лет. Всего школьники примут участие в 15 турнирах по русским шашкам", - говорится в сообщении.

Уточняется, что все игры будут проходить по будням в 14:00 на специализированной онлайн-платформе. Три лучших участника по итогам каждого игрового дня и всей серии турниров получат памятные призы от организаторов.

16 марта мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса нового типа подписал указ о введении ряда новых мер для защиты населения, в числе которых есть временный переход школ на дистанционное обучение, очные занятия были отменены с 21 марта. С 18 до 31 мая для учеников с первого по восьмой класс и десятиклассников дистанционное обучение будет проводиться в режиме свободного посещения (консультаций) для обобщения и повторения пройденного материала.