Собранная за платные парковки в Москве сумма превысила 31 млрд рублей

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Сумма, собранная в столице за использование платных парковок с момента их появления в городе в ноябре 2012 года, превысила 31 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Московского паркинга.

"Общая сумма собранных средств за платную парковку. С 1 ноября 2012 года было собрано 31 044 825 313 рублей", - говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте, деньги направляются в управы столичных районов, которые тратят их, в частности, на содержание и благоустройство территорий, создание доступной среды для людей с инвалидностью.

В настоящее время парковки действуют более чем на 1 тыс. улиц Москвы, обустроено более 80 тыс. парковочных мест. Стоимость одного часа варьируется от 40 до 380 рублей.