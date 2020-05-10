Московские застройщики получат отсрочку по аренде земли

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Власти Москвы для поддержки застройщиков в период пандемии коронавируса предоставят некоторым компаниям льготы по аренде земли. Об этом сообщил столичный экономический штаб по коронавирусу.

"В качестве антикризисной поддержки строители получат отсрочку по аренде земли за II квартал. Платежи можно внести в конце 2020 года. Льготу получат компании, которые в начале года заключили с городом соглашения на изменение цели использования земли. По 27 инвестпроектам они строят в Москве 650 тыс. кв. м недвижимости", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для тех, кто строит за пределами ТТК, дополнительно снижена плата на первый год аренды земли, что сэкономит девелоперам почти 1 млрд рублей.

В штабе уточнили, что для того, чтобы получить отсрочку, нужно до 31 декабря подать заявление с номером договора или финансово-лицевого счета в Департамент городского имущества Москвы.