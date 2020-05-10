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Пандемия коронавируса нового типа

Московские застройщики получат отсрочку по аренде земли

Льготу предоставят компаниям, которые в начале года заключили с городом соглашения на изменение цели использования земли. Они должны построить в столице 650 тыс. кв. м недвижимости

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Власти Москвы для поддержки застройщиков в период пандемии коронавируса предоставят некоторым компаниям льготы по аренде земли. Об этом сообщил столичный экономический штаб по коронавирусу.

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"В качестве антикризисной поддержки строители получат отсрочку по аренде земли за II квартал. Платежи можно внести в конце 2020 года. Льготу получат компании, которые в начале года заключили с городом соглашения на изменение цели использования земли. По 27 инвестпроектам они строят в Москве 650 тыс. кв. м недвижимости", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для тех, кто строит за пределами ТТК, дополнительно снижена плата на первый год аренды земли, что сэкономит девелоперам почти 1 млрд рублей.

В штабе уточнили, что для того, чтобы получить отсрочку, нужно до 31 декабря подать заявление с номером договора или финансово-лицевого счета в Департамент городского имущества Москвы.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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