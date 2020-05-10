Таксисты в Москве проверяют цифровые пропуска пассажиров около 150 тыс. раз в день

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Водители такси в Москве проверяют у пассажиров около 150 тыс. цифровых пропусков в день. Об этом сообщается в воскресенье в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

"В среднем московские водители такси ежедневно проводят около 150 тыс. проверок цифровых пропусков в приложении "Помощник Москвы", - говорится в публикации.

С 12 мая в столице вводится обязательное ношение масок и перчаток в общественном транспорте, в том числе в такси. Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей.

Мэр Москвы с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей.

С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте в Москве можно будет использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области. Также для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции.

Оформить цифровой пропуск можно на сайте nedoma.mos.ru. После того, как вы оформите цифровой пропуск на себя и укажете в нем номер автомобиля, вам необходимо проверить, действителен ли ваш пропуск. Сделать это можно на сайте nedoma.mos.ru. Кроме того, после того, как вы проверите, что ваш пропуск действителен, проверьте номер своего автомобиля в базе автомобилей на сайте https://www.mos.ru/covid-19-deptrans/, чтобы не получить штраф.