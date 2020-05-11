Небольшая облачность и до 20 градусов тепла ожидаются в Москве в понедельник

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Небольшая облачность, преимущественно без осадков и до плюс 20 градусов ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе температура воздуха составит 18-20 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 9 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах 16-21 градусов тепла. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки в плюс 6 градусов.