Около 19 тыс. человек приняли участие в онлайн-программах "Технограда"

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Около 19 тыс. человек со всей России приняли участие в бесплатных вебинарах, мастер-классах и тренингах на сайте инновационно-образовательного комплекса "Техноград" в Москве. Самыми популярными стали уроки английского языка и веб-разработки для новичков, занятия по компьютерной графике в Adobe Photoshop и InDesign, об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

"Образовательные онлайн-интенсивы "Техноград" запустил в апреле. За месяц их аудитория достигла почти 19 тыс. человек. Сейчас для дистанционного обучения доступно больше 100 программ. В ближайшее время появится еще несколько новых направлений: ландшафтный дизайн, флористика, брендинг, кибербезопасность и другие", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Все онлайн-программы бесплатные. Есть занятия для взрослых и уроки для детей старше пяти лет.

В апреле состоялось более 90 онлайн-мероприятий, посвященных трудоустройству, личностному росту и профориентации. Их организовал центр развития карьеры "Технограда", участниками стали свыше 14,5 тыс. человек. Также специалисты провели 229 индивидуальных консультаций по карьерным вопросам и психологической поддержке.

Образовательный комплекс "Техноград" - флагманский проект, открытый по инициативе правительства Москвы. Он охватывает практически все сферы экономики города, является центром профессиональной подготовки кадров, тестирования профстандартов и сертификации в столице. На базе комплекса столичные компании создают собственные учебные центры и реализуют программы переподготовки. "Техноград" расположен в "Парке знаний" ВДНХ, где представлены образовательные программы более чем по 40 специальностям пяти направлений.